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صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يتمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، بضرورة ضم صفقته المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وطالب موسيماني، التعاقد مع جاستين سيرينو، صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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