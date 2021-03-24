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تركيا تسحق هولندا بالأربعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
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حقق المنتخب التركي مفاجأة كبيرة بعد اكتساج هولندا بنتيجة  4 - 2 يوم الأربعاء في افتتاح مسيرة الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

استعاد المهاجم التركي المخضرم بوراك يلماز ذاكرة التهديف وأحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده إلى فوز كبير 4 - 2 على نظيره الهولندي يوم الأربعاء في افتتاح مسيرة الفريقين بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وتصدر المنتخب التركي المجموعة السابعة مبكرا بحصد أول ثلاث نقاط له في التصفيات قبل مباراته الصعبة في ضيافة المنتخب النرويجي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وفي المقابل ، يستضيف المنتخب الهولندي نظيره اللاتفي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وحسم المنتخب التركي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما يلماز "35 عاما" في الدقيقتين 15 و34 من ضربة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني ، سجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثالث للمنتخب التركي في الدقيقة 46 ، ورد الضيوف بهدفين متتاليين سجلهما البديلان دافي كلاسين ولوك دي يونغ في الدقيقتين 75 و76 .

ولكن يلماز أكمل الهاتريك بالهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 81 ليقضي على آمال الضيوف في التعادل.

ورفع يلماز رصيده إلى 27 هدفا في المباريات الدولية التي خاضها مع الفريق علما بأن هدفيه جاءا بعد عشر مباريات صام فيها اللاعب عن التهديف مع الفريق.

وكان آخر هدف سابق ليلماز مع المنتخب التركي قبل عامين في مرمى المنتخب الألباني في 22 مارس 2019 عندما فاز المنتخب التركي 2 - صفر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .

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