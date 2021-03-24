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منتخب السودان يفوز على ساو تومي بثنائية بتصفيات الأمم الأفريقية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
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حقق المنتخب السوداني الفوز على مضيفه منتخب ساو تومي 2 / صفر، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة ويحافظ على أماله في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وتقدم المنتخب السوداني عن طريق محمد عبد الرحمن في الدقيقة 27، قبل أن يعزز سيف مالك تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى تسع نقاط متساويا في الرصيد مع منتخبي غانا وجنوب أفريقيا صاحبي المركز الأول والثاني على الترتيب، والمتفوقين في فارق الأهداف، فيما يبقى منتخب ساو تومي متذيلا لترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وفي مباراة بالمجموعة الثانية، خيم التعادل السلبي على مباراة أوغندا وبوركينا فاسو.

ورفع المنتخب البوركيني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب منتخب مالاوي على مضيفه جنوب السودان 1 / صفر.

وسجل ريتشارد مبولو هدف المباراة الوحيد لمالاوي في الدقيقة 47.

ورفع منتخب مالاوي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب جنوب السودان عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وفي المجموعة السادسة فاز منتخب رواندا على موزمبيق 1 / صفر.

وسجل لاجو بييرنجيرو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الرواندي في الدقيقة 70.

ورفع المنتخب الرواندي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب موزمبيق عند أربع نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن المنتخب الكاميروني يتصدر المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط، فيما يتذيل منتخب كيب فيردي الترتيب برصيد أربع نقاط.

وفي المجموعة الحادية عشر، اكتسح منتخب إثيوبيا نظيره منتخب مدغشقر 4 / صفر.

وتقدم المنتخب الإثيوبي عن طريق إيمانويل جيبريميكيل في الدقيقة 19، قبل أن يضيف كيبيدي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 41 أضاف أبو بكر ناصر الهدف الثالث، فيما اختتم جودو رباعية فريقه في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب الإثيوبي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن كل من كوت ديفوار ومدغشقر (المركز الثاني والثالث على الترتيب)، فيما يتذيل منتخب النيجر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

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