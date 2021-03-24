Advertisements

بريطانيا تسجل 5605 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 5605 إصابات و98 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5605، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4312908 حالة.

 

ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا استقرارا نسبيا حيث وصل يوم 21 مارس إلى 5312، وفي 22 مارس 5342، وفي 23 مارس 5379.

 

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 98 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126382 شخصا.

 

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا يوم 21 مارس 33 حالة، وفي 22 مارس 17، وفي 23 مارس 112.

 

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 28.65 مليون شخص، بينهم 2.53 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

 

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 12 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ أقل من ساعتين

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل 61963 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 20634 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 10630 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 9834 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

32321 إصابة و987 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

08:59 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها