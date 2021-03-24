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الخطيب يعبر عن سعادته بالزيارة التي قام بها لنادي سموحة
الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:10 م
علي نبوي
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عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم لنادي سموحة، بدعوة من المهندس فرج عامر، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون مع كافة الأندية المصرية للتشاور وتبادل وجهات النظر في العديد من الأمور الخاصة بتطوير الرياضة المصرية.
وقال الخطيب: «كلنا نسيج واحد، وهدفنا كمنظمات رياضية التعاون المثمر من أجل رفعة راية مصر في مختلف المجالات».
وأضاف أن علاقته بالمهندس فرج عامر قوية كصديقين قبل أن يكونا رئيسين للأهلي وسموحة، وأن الزيارة تأتي لمناقشة سبل التعاون بين الناديين في الفترة المقبلة.
وأكد محمود الخطيب أن نادي سموحة يشهد نهضة كبرى على كافة الأصعدة الرياضية والاستثمارية والاجتماعية.
وأكد الخطيب أن تلبية دعوة المهندس فرج لزيارة نادي سموحة تأتي من منطلق حرصه على ضرورة التواصل مع جميع الأندية الرياضية والتعاون من أجل خدمة الوطن.
وكشف الخطيب عن زيارته لنادي الاتحاد السكندري غدًا تلبية لدعوة محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، مؤكدًا حرصه أيضًا على زيارة ناديي الأوليمبي وسبورتنج في وقت لاحق.
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