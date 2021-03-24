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الخطيب يعبر عن سعادته بالزيارة التي قام بها لنادي سموحة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم لنادي سموحة، بدعوة من المهندس فرج عامر، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون مع كافة الأندية المصرية للتشاور وتبادل وجهات النظر في العديد من الأمور الخاصة بتطوير الرياضة المصرية. 

وقال الخطيب: «كلنا نسيج واحد، وهدفنا كمنظمات رياضية التعاون المثمر من أجل رفعة راية مصر في مختلف المجالات».

وأضاف أن علاقته بالمهندس فرج عامر قوية كصديقين قبل أن يكونا رئيسين للأهلي وسموحة، وأن الزيارة تأتي لمناقشة سبل التعاون بين الناديين في الفترة المقبلة. 

وأكد محمود الخطيب أن نادي سموحة يشهد نهضة كبرى على كافة الأصعدة الرياضية والاستثمارية والاجتماعية.

وأكد الخطيب أن تلبية دعوة المهندس فرج لزيارة نادي سموحة تأتي من منطلق حرصه على ضرورة التواصل مع جميع الأندية الرياضية والتعاون من أجل خدمة الوطن.

وكشف الخطيب عن زيارته لنادي الاتحاد السكندري غدًا تلبية لدعوة محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد، مؤكدًا حرصه أيضًا على زيارة ناديي الأوليمبي وسبورتنج في وقت لاحق.

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