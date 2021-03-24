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الخطيب يهدي درع الأهلي إلى رئيس سموحة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، درع وعلم النادي إلى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة.

 

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الأهلي لنادي سموحة، مساء اليوم، تلبية لدعوة المهندس فرج عامر.

 

وقدم الخطيب درع وعلم النادي إلى رئيس سموحة، متمنيًا التقدم والازدهار للنادي السكندري في شتى المجالات.

 

ومن جانبه قدم رئيس سموحة درع وعلم ناديه إلى الكابتن محمود الخطيب، تقديرًا لقيام رئيس الأهلي بتلبية دعوته لزيارة نادي سموحة، وتأكيدًا على قوة العلاقات بين الناديين.

 

وكان الخطيب قد زار مقر نادي سموحة، مساء اليوم الأربعاء، تأكيدًا للعلاقات الوثيقة التي تجمع الأهلي بالأندية المصرية.

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