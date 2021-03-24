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شردي محذرًا من الموجة الثالثة لفيروس كورونا: "موجة عنيفة جدًا"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذر الإعلامي، محمد مصطفى شردي، من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، قائلًا "موجة عنيفة جدًا".

وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "الموجة الثالثة عنيفة خاصة وإحنا داخلين على رمضان، ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأنا مشفق بالأمانة على هذه الحكومة التي تقوم باجتماعات دورية للتصدي للفيروس".

وكان شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيرًا، وعدد من المسئولين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.

وأكد رئيس الوزراء، على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعبًا، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.

كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين.

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