استمرار الاجتماعات الثلاثية بين الأردن والعراق ومصر

تستمر في عمان اليوم الاربعاء الاجتماعات الثلاثية التنسيقية بين الأردن ومصر والعراق متابعة بهدف تعزيز التعاون فيما بين البلدان الشقيقة، في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها، وذلك تنفيذا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في عمان وجمعت ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي .





ويشارك في الاجتماعات وزراء الصناعة والتجارة والطاقة والكهرباء والبترول والأشغال العامة والإسكان والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل، للبلدان الثلاث والسفير الأردني لدى القاهرة والسفيران العراقي والمصري لدى الأردن وعدد من المسؤولين. وتبحث الاجتماعات التعاون في مجالات التكامل الصناعي والتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجستية والتعاون في مجال القوى العاملة ومشروع المدينة الاقتصادية.