Advertisements

استمرار الاجتماعات الثلاثية بين الأردن والعراق ومصر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
Advertisements
تستمر في عمان اليوم الاربعاء الاجتماعات الثلاثية التنسيقية بين الأردن ومصر والعراق متابعة بهدف تعزيز التعاون فيما بين البلدان الشقيقة، في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها، وذلك تنفيذا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في عمان وجمعت ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي .

ويشارك في الاجتماعات وزراء الصناعة والتجارة والطاقة والكهرباء والبترول والأشغال العامة والإسكان والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل، للبلدان الثلاث والسفير الأردني لدى القاهرة والسفيران العراقي والمصري لدى الأردن وعدد من المسؤولين. وتبحث الاجتماعات التعاون في مجالات التكامل الصناعي والتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجستية والتعاون في مجال القوى العاملة ومشروع المدينة الاقتصادية.

أخبار تهمك

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ ساعتين

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

المشاط تبحث مع السفير العراقي ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير العراقي ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة

وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق يتفقون على تعزيز التعاون الاقتصادي

وزيرة التعاون الدولي ترأس الجانب المصري في الاجتماع التحضيري للوزراء للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ببغداد

اليوم .. "المشاط" ترأس الإجتماعات التحضرية للجنة المصرية العراقية

عاجل ..حصاد انعقاد اللجنة المصرية العراقية الأولى منذ 30 عامً

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

08:00 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها