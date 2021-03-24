أحمد موسى: آبي أحمد جدد تحديه لمصر والسوادن.. "يُغفل حياة 145 مليون مواطن" (فيديو)فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي جدد تحديه يوم الثلاثاء أمام البرلمان الإثيوبي لمصر والسودان، مؤكدا أن بلاده ستتجه للملء الثاني لسد النهضة.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن آبي أحمد تحدث أن التأخير في الملء الثاني لسد النهضة يكلف بلاده مليون دولار سنويا، متابعا: «رئيس الوزراء الإثيوبي تحدث عن الأموال وغفل حياة 145 مليون مواطن في مصر والسودان».



وتابع: «أي كلام يخرج من إثيوبيا حاليا يعتبر تسويف بعدما قال آبي أحد إنه لا تفاوض على الملء والتشغيل».



وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن حق الحياة باعتبار قضية سد النهضة وجودية، داعيا للثقة التامة في القيادة: «هذا الملف شغلها الشاغل حاليا».

https:www.youtube.comwatch?v=vPIAmAbq7dw