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نشأت الديهي يُقسم على الهواء: "كل ما أقوله في برنامجي من داخلي ودون إملاء"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أقسم الإعلامي نشأت الديهي، بالله أن جميع ما يقوله ببرنامجه من داخله ومن بين قناعاته ودون إملاء من أحد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه رجل دولة في المكان الأول، ورجع صدى للدولة والشعب المصري، معقبًا: "والله والله والله ما باخد تعليمات من حد، وقاعد في شقة وعندي عربية واحدة".

وأكد "الديهي"، أنه لا يمانع من انتقاده من حيث المحتوى أو الطريقة، فالخلاف لا يفسد للود قضية، ولكن السخرية في محاولة للتسلق والاغتيال مرفوضة وغير مقبولة، موضحًا أن الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، سخر منه ويزعم أن الإعلاميين يتلقوا تعليمات عبر هواتفهم، مشددًا على أنه كاذب ويحتاج لعلاج نفسي.

وتابع،: "عيب راجل في مقام رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، أن يسقط على الإعلاميين ويصفهم باللصوص، فأنا عن نفسي لست سارقًا أو لصًا"، مضيفًا لأيمن منصور ندا،: "بيقولوا عليك عالم أنت عالم في إيه؟، وليه تم إعادة النموذج الخاص باستبيانات الرأي في ألمانيا؟، بيقولوا إنها كانت مضروبة، ملفك تحول لقاضي السماء".

ونوه، بأن حديث أيمن منصور ندا، عن استبدال شريف عامر بنشأت الديهي لعضوية المجلس الأعلى للإعلام في اللحظة الأخيرة محاولة لإثارة الفتنة بين الزملاء، مشددًا على أن شريف عامر أخ وصديق ومهني وأفضل منه كثيرًا، ولكن هذا الحديث غير صحيح، فاختيار أعضاء الأعلى للإعلام يكون بناءً على ترشيحات بالانتخاب، وهو حصل على أعلى الأصوات، وهذا شرف لا يستحقه.

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