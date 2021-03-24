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ننشر تفاصيل ما حدث في قناة السويس وتطورات جنوح السفينة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:22 م
قناة السويس
قناة السويس
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تعتبر قناة السويس أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر نحو 15 يوماً في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

قناة السويس

وتحتل قناة السويس مكانة عالمية كبيرة، إذ تتحكم في جزء كبير من الاقتصاد العالمي، حيث تصل بين قاراتين كبيرتين، ما يعطي لها مكانة مميزة.

أهمية قناة السويس

وتشغل قناة السويس اهتمام العالم أجمع وليس المصريون فقط، لذا فبمجرد وقوع أي حادث أو عارض بها، تتناقله وسائل الإعلام العالمية بشكل مثير للاهتمام.

تصدر قناة السويس

وتصدرت قناة السويس اليوم تريند محرك البحث الشهير جوجل، نتيجة لجنوح سفينة حاويات خلال مرورها بالممر المائي، ما سبب عدة مشاكل.

ونسرد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل ما حدث في قناة السويس واستمرت توابعه إلى اليوم، وذبك في السطور القليلة التالية:

بدأت الواقعة صباح الثلاثاء الماضي حيث تعرضت حاوية بنمية عملاقة تسمى EVER GIVEN، إلى الجنوح في ممر قناة السويس المائي.

فرق إنقاذ قناة السويس

وتوجهت فرق إنقاذ لتعويم وتحريك سفينة الحاويات البنمية الجانحة في قناة السويس واستعادة الحركة الملاحية بشكل كامل.

8 قاطرات في قناة السويس

ودفعت هيئة قناة السويس بـ8 قاطرات منذ الإبلاغ عن حادث جنوح السفينة منذ الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء، في محاولة لتحريكها، إلا أنه كانت هناك صعوبات وتحديات كبيرة.

حمولة السفينة الجائحة في قناة السويس

وبلغت حمولة سفينة الحاويات البنمية التي يبلغ طولها 400 متر، قرابة 223 ألف طن، وجنحت في قناة السويس بالكيلو 151 خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين، إلى روتردام الهولندية".

قناة السويس ومدى تأثرها

ولجأت هيئة قناة السويس إلى الدفع بكراكة جديدة تابعة للهيئة، للمساهمة في حدوث "خلخلة" للرمال والمياه أسفل المركب، لتحريكها للأمام، ومغادرة موقعها الحالي.

الحركة الملاحية في قناة السويس

وأكدت مصادر رسمية أن الحركة الملاحية في قناة السويس كانت تسير بشكل طبيعي شمالا وجنوبا حتى صباح أمس وقت حدوث الجنوح للسفينة، إلا أنها توقفت الحركة من الجنوب.

استعادة الحركة الملاحية في قناة السويس

من جانبه، أشار رئيس هيئة قناة السويس إلى استعادة الحركة الملاحية مرة أخرى بشكل كامل بقناة السويس صباح الخميس، مؤكداً أن المشكلة ليست كبيرة حتى الآن، متمنياً أن تنتهي إجراءات تعويم وتحريك المركب السفينة العملاقة بنهاية اليوم.

عودة الحركة الملاحية في قناة السويس

كما أعلنت هيئة قناة السويس منذ قليل عودة حركة الملاحة في الممر المائي إلى وضعه الطبيعي، بعد التمكن من تحريك السفين الجانحة، لتعود الحركة بشكلها المنتظم.


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