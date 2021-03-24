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جامعة الطائف تدشن العيادات الطبية الافتراضية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دشن رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري اليوم, مبادرة العيادات الطبية الافتراضية إحدى مبادرات الجامعة ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام المقام تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

وأوضحت عميدة كلية الطب الدكتورة دلال نمكاني أن هذه المبادرة تقدم خدمات طبية افتراضية لعدد كبير من التخصصات من خلال أعضاء الكلية الذين يسهمون بشكل كبير في إنجاح هذه المبادرة.

يذكر أن الجامعة تقدم بشكل دوري مبادرات نوعية لمشروع كيف نكون قدوة من خلال وكالة الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع حيث قدمت هذا العام 4 مبادرات رقمية افتراضية تعنى بالقدوة الحسنة, من تصميم المنصة الإلكترونية من قبل عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني.

 

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