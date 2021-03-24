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إصابة بودي لاعب سيراميكا كليوباترا بالتهاب في أربطة الأنكل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حجم الإصابة التي يعاني منها عبد الرحمن بودي لاعب وسط الفريق، والتي أبعدته عن المران الجماعي.

وقال فريد رضوان إن اللاعب خضع للفحص والآشعة التي أثبتت إصابته بإلتهاب في أربطة أنكل القدم، ويخضع حاليا للتدريبات العلاجية تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، والتي تستمر لمدة أسبوعين وبعدها ينتظم بودي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا أن اللاعب سوف يغيب عن مباراتي الإسماعيلي والإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز، يومي الرابع والسابع من أبريل المقبل.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

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