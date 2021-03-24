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إبراهيم عيسى يتجاهل الحديث عن سقوط ديكور تصوير برنامجه بالدفاع عن المرأة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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تجاهل الإعلامي، إبراهيم عيسى، حادثة سقوط ديكور التصوير في بداية تقديم حلقة برنامجه اليوم الأربعاء.

واستهل "عيسى" تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" بالحديث عن المرأة وكيف أن تقدم المجتمعات وثقافتها وحضارتها يقاس بالموقف من المرأة.

وقال إن الدعوة إلى الرفق بالمرأة تحمل معاني مبطنة من التعالي الذكوري، موضحًا أن قانون الأحول الشخصية المصرية لا يحترم المرأة كمواطنة كاملة الأهلية.

واستعرض تاريخيًا دعوات التمييز ضد المرأة من مجلس الدولة منذ اللحظة الأولى، مستطردًا "مجلس الدولة رفض دعوة عائشة راتب لتعيينها فيه قبل وبعد ثورة يوليو".

وتابع "كان هناك رغبة لدى مجلس الدولة في قصر وظيفة القضاء على الرجل والربط بين حيض المرأة وأدائها الوظيفي رداءة، ومثل هذه الدعوات المتخلفة تنتقص من حقوق المواطنة الكاملة للمرأة".

وفي ذات السياق قال الإعلامي خيري رمضان، إن الإعلامي إبراهيم عيسى بحالة جيدة عقب سقوط ديكور تصوير برنامجه عليه، مشيرا إلى أنه كان يسجل برنامج مع الباحث ماهر فرغلي.

وأضاف "رمضان"، خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه اتصل بـ إبراهيم عيسى هاتفيا، وهو بخير، ويوصل تسجيل حلقته.

وتعرض الإعلامي إبراهيم عيسى لحادث إثر سقوط لوكيشن الأستوديو خلال تصويره حلقة بإحدى القنوات، بحضور الباحث الإسلامي ماهر فرغلى، بينما أصيب المصور وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكتب ماهر فرغلى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير وإصابة مصور ونقله إلى المستشفى والحمد الله".

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