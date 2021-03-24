تأجيل موعد انعقاد مؤتمر العقبة الدولي للتأمين حتى مايو 2022

أعلن رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة الدولي الثامن للتأمين المهندس ماجد سميرات عن تأجيل موعد انعقاد "مؤتمر العقبة 2021" الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتامين إلى الفترة من 15 إلى 19 مايو 2022 بدلا من الموعد السابق الذي أعلنته اللجنة في الفترة بين 30 أيار إلى 2 يونيو 2021.





وقال المهندس سميرات إن التأجيل مرده تطورات الوضع الوبائي المتسارعة وزيادة الانتشار للوباء عالميا ومحليا وبطء توزيع اللقاح على مختلف دول العالم لارتفاع الطلب عليها، ولعدم وجود توقعات بتحسن الوضع الوبائي بالمملكة والدول المجاورة في فترة انعقاد المؤتمر،وحرصا من اللجنة على سلامة المشاركين وإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن فيه نظرا لوجود قيود على السفر في كثير من الدول.





يذكر أن المؤتمر حقق نجاحا عالميا وعربيا لاستقطابه عددا كبيرا من المشاركين من قادة صناعة التأمين.

واستقطب المؤتمر في دورته السابعة المنعقدة في نيسان2019 مشاركين من 25 دولة، ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر بدورته الثامنة بين 650- 700 مشارك.