المنتدى الثقافي الأفريقي يعقد ندوة حول الإصلاحات والإنجازات العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي

بمناسبة تأسيس ‎"المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان" عقد "المنتدى الثقافي الأفريقي" ندوة حوارية (إلكترونية) تحت عنوان: «الإصلاحات والإنجازات العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي.. المملكة العربية السعودية مثالاً»، وذلك أمس الثلاثاء 23/3/2021 (الساعة 9 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة)، عبر تطبيق ZOOM وصفحة «المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان» على الفيسبوك.

وشارك في الندوة كلاً من: فيصل فولاذ (رئيس المجموعة) وأمين دينكو (نائب الرئيس) وشريف عبد الحميد (الناطق الإعلامي للمجموعة) ولين الترجوس (المستشارة الدولية).

وتطرقت الندوة إلى ضرورة حماية العمال من البرد القارس، خاصة في الأعمال المكشوفة، والتقيد في ذلك بأنظمة السلامة والصحة في بيئة العمل كعامل رئيس لحفظ حقوق العمال، مما ينعكس على استقرارهم ورفع مستوى أداء العمل إيجابًا.

وأكدت الندوة على ضرورة توفير المعينات التي تساعد العمال على العمل في فصل الشتاء، وتجنيبهم التعرض لموجات البرد وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على صحتهم، خاصةً في الأعمال المكشوفة.

إضافة إلى التقيد بأنظمة السلامة والصحة في بيئة العمل كعامل رئيس لحفظ حقوق العمال، مما ينعكس على استقرارهم ورفع مستوى أداء العمل إيجاباً.

وشددت الندوة على أن حماية سلامة وصحة العاملين واجب على كل الجهات، وأن السعودية شرّعت أنظمة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل الذي اشتمل على العديد من المواد التي تُعنى بسلامة وصحة العامل.

وأشارت الندوة إلى صدور العديد من القرارات واللوائح والمبادرات في إطار حماية صحة وسلامة العاملين مثل لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، والبرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.

ودعت الندوة إلى أهمية توفير السكن الملائم الذي تتوفر فيه معايير حماية العمال من البرد خاصةً هذه الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى انخفاضات حادة، مما يهدد صحة العمال القاطنين فيه، كون السكن الملائم يعد أحد مقومات المستوى المعيشي اللائق كعامل أساسي للتمتع بالحقوق.

وأوضح المتحدثون الأربعة بالندوة بأن المملكة العربية السعودية حققت إصلاحات وإنجازات عمالية كبيرة لما يقارب لـ 13 مليون من الأجانب غير السعوديين تمثلت في:

1- إلغاء نظام الكفالة.

2- حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل.

3- حرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا.

4- حق التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط.

5- حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل.

6- الحصول على الخدمات عبر منصتي «أبشر» و«قوى».

7- تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

8- اختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول على التأشيرة.

9- إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على التأشيرة.

10- استثناء مهن: السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي، والبستاني من هذه القواعد.

وفي نهاية الندوة تم فتح نقاش مفتوح حيث أجمع العديد من المشاركين بأن عدد العمال الأجانب بالمملكة كبير، وبحكم سياسة المملكة العربية السعودية في اعتبارها هؤلاء العمال هم ضيوف لديها، وتحرص على رعايتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية والمواثيق الدولية الملتزمة بها،

حيث حدد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق وواجبات كل طرف منهما، فجميع العاملين مواطنون ومقيمون في المملكة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات على حد سواء.