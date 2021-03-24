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وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عدد من الأمهات المثاليات من نجمات الابداع والعاملات بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وذلك بالمسرح القومى وبحضور الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان ايهاب فهمي مدير المسرح القومي، وعدد من الإعلاميين والنقاد وأسر المكرمات.

قالت عبد الدايم ان المراة المصرية تعد رمزا للعطاء والتحدي والنجاح داخل المجتمع والاحتفاء بالأم يمثل حقا أصيلا لها باعتبارها الرهان الصائب في بناء اجيال مستنيرة، وتابعت انها شريك اصيل وفاعل في كل تقدم تنموي يتحقق حاليا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث ابرزت التوجهات العامة الايمان بأهمية وعمق دور المراة على الصعيدين التنويري والتنموي، واشارت ان المراة تعد الضمانة الفاعلة لغرس قيم الانتماء والأخلاق بهدف تحقيق متطلبات التنمية والرخاء، وابدت سعادتها بتنظيم هذا الحدث الذي ياتى تقديرا وعرفانا لسيدات قدمن عطاءات بلا حدود فى مشوارهن الاسرى والمهنى.

ثم اهدت وزيرة الثقافة شهادات تقدير للفنانات القديرات سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، ليلى طاهر، رجاء حسين، الدكتورة سميرة محسن، مديحة حمدي، فردوس عبد الحميد، فتحية طنطاوي، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني، السيدة سهير عبد القادر، الدكتورة عايدة عبد السلام الى جانب 3 من العاملات وهن آمال فؤاد عوض مدير ادارة السكرتارية، مديحة محمد رشاد بمكتبة القاهرة الكبرى، علا عبد الفتاح علي عبد الله إدارة التراخيص الفنية.

كما اهدى الفنان خالد جلال شهادة تقدير للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تكريما لها باعتبارها ام مصرية ونموذج للمراة التي اسهمت بدور رائد في خدمة الثقافة والمجتمع وقال إننا الليلة نحتفي بأجمل وأهم وأنبل رسالة تحملتها المرأة منذ بداية الخليقة، هذه المرأة التي تشهد في العصر الحالي تكريمًا وتقديرًا لدورها الهام في اعداد أجيال مصرية رشيدة تحمل راية التنمية والكفاح والصبر من أجل غد مشرق، والتي تبوأت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرفع المناصب، واحتلت أرقى مكانة، وليس الأمر ببعيد فنحن اليوم نحتفل بالام المصرية تحت رعاية أول وزيرة للثقافة المصرية، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واضاف لقد اعتاد قطاع شئون الإنتاج الثقافي الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات من السيدات العاملات بالقطاع، اللاتي تختارهن لجنة تم تشكيلها لها الغرض، واكد بأن الوفاء ليس مجرد كلمة إنما هو معنى يستظل به المبدعون، ويطوف في أرجائه من يدينون لأصحاب الفضل بعطائهم، لذا فنحن الليلة نسعد بتكريم كوكبة من سيدات مصر اللاتي قدمن مسيرة من العطاء الفني وأظهرن أسمى معاني الأمومة في أبهى صورها واثرن في الوجدان المصري والعربي، وكن بحق نموذجًا نبيلًا يبرز دور الفن وأهميته ورسالته السامية.

يذكر ان الاحتفالية احيتها مطربة الاوبرا رحاب مطاوع، بباقة من أشهر الأعمال الغنائية عن الام والتى ابدعها كبار الشعراء والملحنين.
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي
وزيرة الثقافة تكرم الأمهات المثاليات من العاملات ونجمات الإبداع بالمسرح القومي

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