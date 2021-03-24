اعرف نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي "رابط مباشر"





نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14، شهدت مصر في الآونة الأخيرة طفرة إنشائية كبيرة، طالت غالبية محافظات الجمهورية واستهدفت الشباب والفئات محدودة الدخل.





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وطرحت الدولة العديد من الخطط الإسكانية التي تهدف إلى الخروج إلى المدن الجديدة، والحفاظ على الرقعة الزراعية بتوفير مساكن آدمية ومخفضو وبالتقسيط وكان آخرها شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14.





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وزاد بحث الكثيرين في اليومين الأخيرين عن نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 بعد ظهورها، وإتاحتها لمعرفة نتيجة كل متقدم لحجز وحدة سكنية.





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وتوفرت نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 على موقع موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يمكن الاطلاع عليه بالرقم القومي.





ونسرد لكم في السطور التالية طريقة الحصول على نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 ومعرفة المستحق لحجز الوحدة، ومن لم يصبه الدور.





خطوات معرفة نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14





هنــــــــــــــــــــــــــــا ". الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى بالضغط "".





الضغط على "الاستعلام" عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14.





كتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقم.





اختيار تسجيل دخول.





ستظهر لك مباشرة نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14.





شروط استحقاق شقق الاسكان الاجتماعي 2021





أن يكون المتقدم مصري الجنسية.





ألا يزيد السن عن 69 عاماً ولا يقل عن 21.





أن يكون من نفس المحافظة المتواجد بها الشقة التي يقوم بالتقديم عليها.



