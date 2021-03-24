الربان محمد فوزي: توقعات بحل أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية خلال 24 ساعة

وصف الربان محمد فوزي، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس سابقًا، حادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية بالحادث البسيط، مشيرًا إلى أنه طبيعي أن يحدث بسبب الظروف الجوية.



وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هذه الحادثة أول مرة تحدث نتيجة الظروف الجوية السيئة أو عدم السيطرة على السفينة أثناء إبحارها.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي هذه المشكلة خلال 24 ساعة، موضحًا أن هناك أكثر من سيناريو يتم العمل عليه حاليًا من أجل إنهاء الأزمة.



وفي تصريحات سابقة أوضح رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس سابقا، أن قناة السويس بها مرشدين على كفاءة وحرفية عالية جدا، مضيفا أن قناة السويس من أصعب القنوات بالعالم.



وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إلى أن جنوح السفينة البنمية أمر طبيعي يحدث بكل دول العالم بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأضاف أن قناة السويس أطول مجرى ملاحي على مستوى العالم بواقع 193 كليومتر، مشيرا إلى أن قناة السويس تتفوق كثيرا عن قناة بنما في نسبة عبور السفن، مشيدًا بالقبطان مروة السلحدار: "نموذج مشرف للمرأة المصرية".