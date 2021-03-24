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"رابط شغال".. استعلم عن نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:55 م
شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14
شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14
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"رابط شغال".. استعلم عن نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي 

نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14، شهدت مصر في الآونة الأخيرة طفرة إنشائية كبيرة، طالت غالبية محافظات الجمهورية واستهدفت الشباب والفئات محدودة الدخل.

نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

وطرحت الدولة العديد من الخطط الإسكانية التي تهدف إلى الخروج إلى المدن الجديدة، والحفاظ على الرقعة الزراعية بتوفير مساكن آدمية ومخفضو وبالتقسيط وكان آخرها شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14.

نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي

وزاد بحث الكثيرين في اليومين الأخيرين عن نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 بعد ظهورها، وإتاحتها لمعرفة نتيجة كل متقدم لحجز وحدة سكنية.

نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 رابط مباشر

وتوفرت نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 على موقع موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يمكن الاطلاع عليه بالرقم القومي.

ونسرد لكم في السطور التالية طريقة الحصول على نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 ومعرفة المستحق لحجز الوحدة، ومن لم يصبه الدور.

خطوات معرفة  نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى بالضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــا". 

الضغط على "الاستعلام" عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14.

كتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقم.

اختيار تسجيل دخول.

ستظهر لك مباشرة نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14.

شروط استحقاق شقق الاسكان الاجتماعي 2021

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد السن عن 69 عاماً ولا يقل عن 21.

أن يكون من نفس المحافظة المتواجد بها الشقة التي يقوم بالتقديم عليها.

"رابط شغال".. استعلم عن نتائج شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 بالرقم القومي 

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