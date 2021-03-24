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اجتياز لاعبي برشلونة فحص اكتشاف المنشطات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
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اجتاز لاعبي برشلونة الإسباني، فحصاً لاكتشاف المنشطات من جانب الوكالة الإسبانية لحماية الصحة في مجال الرياضة.


وأجري الفحص بعد التدريب الصباحي في مدينة جوان جامبر الرياضية لفريق المدرب رونالد كومان الذي يغيب عنه 14 لاعباً دولياً مع منتخباتهم.


وبجانب لاعبي الفريق الأول الذين لم يتم استدعاؤهم مع منتخبات بلادهم أو غير المصابين، تدرب جميع اللاعبين المتاحين في الفريق الثاني والناشئين خوسيه مارسا وانخل ألاركون وزاكارياس جايلان، بينما يتعافى من الإصابة أنسو فاتي وجيرارد بيكيه وفيليب كوتينيو وسيرجي روبرتو.


ويحتل "البرسا" حالياً المركز الثاني في ترتيب "الليغا" بفارق أربع نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد. 

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