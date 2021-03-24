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جمال عوض: 14 مليون مواطن في مصر تحت مظلة التأمينات الاجتماعية (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أن 14 مليون مواطن حاليًا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، موضحا أن التأمين الاجتماعي نظام ممول هدفه حماية المواطنين من الخطر.

ولفت خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن أكثر من 80 من دول العالم حركت سن المعاش 68 عاما ومن الممكن رفع سن المعاش إلى 65 عاما تدريجيا.

وأشار إلى أن نظام التأمين الاجتماعي بدأ في مصر نهاية القرن 19، وتحديدا سنة 1854، وبدأ فعليا في مصر عام 1964، مضيفا أن الرئيس السادات أنشأ أول نظام للتأمين الاجتماعي وثبت قواعده.

وأوضح أن التأمينات الاجتماعية تغطي أربع أخطار، الخطر الأول الشيخوخة، والعجز، والوفاة وهم الأساس، والخطر الثاني إصابات العمل، والثالث خطر المرض، والخطر الرابع تأمين البطالة لمدة 6 أشهر.

وأردف أن 400 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة يحصلون على معاش شهري 900 جنيه، لافتا إلى أن الحد الأدني للحصول على المعاشات الاشتراك 3 أشهر في التأمينات.

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