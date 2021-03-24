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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الكونفدرالية الإفريقية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الرابع من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز أمام نظيره الرجاء المغربي، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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