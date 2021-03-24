موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الكونفدرالية الإفريقية

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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الكونفدرالية الإفريقية
الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:01 م
غدير أحمد
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يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الرابع من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز أمام نظيره الرجاء المغربي، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.
ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.
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