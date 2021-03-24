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هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة "كل الأعذار كدابة"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرح النجم هيثم شاكر أغنيته الجديدة "كل الأعذار كدابة" على موقع يوتيوب، وذلك بعدما روج لها أمس بالكشف عن بوستر الأغنية على صفحته الشخصية بموقع التواصل فيس بوك، والأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي، وجيتار مصطفى أصلان، كلارنت حموصو، وتنفيذ وتريات حسن سعيد، وطبلة أحمد عيادي، ورق هشام العربي.

وتقول كلمات الأغنية:

كل الاعذار كدابة.. بس احنا اللي بنتغابي
آه ياعيني علينا غلابة.. وبنصدق ياحول الله
حاجة مش محتاجة نباهة.. لا هو لغز ده ولا هي متاهة
اللي يحب بيتباهي..بحبيبه ويفضل وياه
يعني اللي يغيب ويسيب يبقي ماحبش من الأول.. لا مافيش في الدنيا حبيب فجأة لحده بيتحول
كل الحكايات متعادة وياريتنا خدنا إفادة.. مش عارفين ليه نتفادى إننا نتهان أو نتساب
جايين بخسارة علينا بنشوف اللي بيأذينا.. ونروحله إحنا برجلينا ونصدق ليه الكداب

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