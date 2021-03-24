تفاصيل إغلاق مسجدين لعدم إلتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل إغلاق مسجدين لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، قائلًا: "لدينا غرفة عمليات بوزارة الأوقاف تعمل على مدار الساعة، ولدينا غرفعمليات فرعية بجميع المحافظات".



وأضاف "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "بمجرد أن تصل إلينا معلومة نتحرى الدقة عنها، وبعده نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة".



وأضاف أنهم وجدوا مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ويقام به صلوات الجنازات، ومسجد آخر ليس به إجراءات احترازية، متابعًا: "اتخذنا قرارًا بإغلاق المسجدين لحين إشعار آخر؛ للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على الإبقاء على المساجد مفتوحة".

