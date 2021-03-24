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نشأت الديهي: زيارة رئيس بوروندي تؤكد عودة مصر لحضنها الإفريقي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي في أول زيارة رسمية له إلى مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن بوروندي أحد الدول الهامة في منظومة ترميم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.

وتابع، أن زيارة رئيس جمهورية بوروندي أحد الحلقات الاستراتيجية لمصر في إعادة نفاذها للداخل الإفريقي بنظرية المصالح المتبادلة والمشتركة، وتؤكد عودة مصر من جديد لحضنها الإفريقي، وإعادة علاقتنا على أسس جديدة مع القارة الإفريقية.

وأكد، أن مصر تقود وتدرس حاليًا إقامة أكبر وأضخم مشروع تنموي للقارة الإفريقية لإخراج الدول الحبيسة من حبسة من خلال ممر مائي ملاحي من البحر المتوسط شمال مصر مرورًا بنهر النهر وصولًا لبحيرة فيكتوريا، لنقل البضائع وإخراج هذه البلدان الحبيسة من محبسها.

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