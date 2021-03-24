رئيس التأمين الاجتماعي: 420 مليار جنيه قيمة الفائض.. ونستثمر 75% منها في السندات

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن أقل قيمة معاش للموظفين الذين أحيلوا قبل يوليو 2020 يبلغ 1026 جنيها.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «420 مليار جنيه قيمة الفائض ونستثمر 75% منها في السندات وأذون خزانة»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في إنجاح منظومة التأمين الاجتماعي، بعدما وجه بتشكيل لجنة من وزارات عدة لفض التشابكات المالية.



وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي «لولا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، ما شهدنا نجاح في ملف التأمينات والمعاشات».

