مصرع وإصابة 7 في تصادم سيارة "فان باص" بدراجة بخارية في بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين في حادث سير، وقع، اليوم الاربعاء، إثر تصادم سيارة "فان باص" بدراجة بخارية بطريق العلالمة بشرق النيل بمدينة ببني سويف الجديدة.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارة سوزوكي 7 راكب ودراجة بخارية بطريق العلالمة بشرق النيل بمدينة ببني سويف الجديدة.



أسماء المتوفين



انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث وتبين أن الجثتين وهما: سلامة شعبان سلامة 16 سنة ومقيم ببياض العرب، وإسلام صبرى محمد 25 سنة.



أسماء المصابين



وتبين أن المصابين وهم: رمضان علي قطب، 25 عامًا، عامل، اشتباه ما بعد الإرتجاج، وحسين أحمد حسيب 24 عامًا، سائق، إشتباه نزيف داخلي، وأحمد رشدي كمال 34 عاما، عامل، إشتباه كسر بالعمود الفقري ونزيف بالمخ، وأحمد طه علي، 23 عاما، إشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالذراعين، وعبد الرحمن عبد النبي عبد الفضيل 25 عامًا، إشتباه كسر بالساقين، ربيع محمد عبد الرسول 22 سنة، مصاب بكدمات بالجسم.



المستشفى التخصصي



جرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى التخصصي، ونقل المصابين إلى قسم الإستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللأزمة، وتحررت المحاضر اللأزمة.

