الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة: موكب المومياوات الملكية تم بجهود وأموال مصرية

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن موكب المومياوات الملكية تم بجهود وأموال مصرية، مؤكدًا أن هذا المتحف مفخرة لمصر وتحفة معمارية.



وأضاف "غنيم" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن القاعة التي ستستقبل المومياوات ليست قاعة عادية، ولكنها عبارة عن دخول من مكان إلى آخر بطريقة معينة وليست قاعة مستطيلة أو مربعة أو بأشكالها التقليدية.



وتابع "كل القائمين على المتحف مصريين، وجميع التجهيزات المتعلقة بالمتحف تم بأموال الحكومة المصرية مع بعض المساهمات من اليونسكو مع بعض الأشياء المستوردة من فاترنات العرض، والدخول في كبسولة نيتروجين لضمان الحفاظ عليها وتفريغها في الهواء".



واستطرد "بمجرد وصول المومياوات ستتم الدخول إلى غرفة طوارئ من أجل التعقيم والتأكد من سلامتهم، وهذا ما سيؤخر موعد عرضهم عن افتتاح المتحف في 3 أبريل المقبل إلى 18 من الشهر نفسه، وسيكون في استقبالهم أعلى تمثيل من المسئولين المصريين والزوار في العالم".



وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أنه تم تزويد المتحف ببعض الأجهزة والمعامل في متحفي اللوفر في باريس وأبو ظبي، والتي تعمل على معالجة الآثار فيه للتأكد من خلوه من البكتيريا أو الحشرات من قبل المشرفين المصريين الذين يتولون التعامل بحرفية شديدة مع هذه الأجهزة.



