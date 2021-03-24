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المراكز" السعودية تلتقي بمستثمرين تمهيداً لإصدار صكوك دولية محتملة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت شركة المراكز العربية عن عزمها عقد لقاءات دولية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت؛ تمهيداً لإصدار محتمل لصكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 

وقالت "المراكز"، في بيان لها على موقع السوق المالية "تداول"، إنها تعتزم عقد اللقاءات ابتداء من اليوم الأربعاء، حيث ستعقد الشركة سلسة اللقاءات افتراضياً مع مستثمرين من هونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن ونيويورك.

 

وأضافت الشركة، أنها قامت بتعيين كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين مسؤولين عن تنسيق أنشطة المديرين الرئيسيين ومتعهدي الاكتتاب في المعاملة.

 

ولفتت "المراكز"، إلى تعيين كل من بنك كريدي سويس، وجولدمان ساكس انترناشونال، واتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك وربة، وشركة البلاد المالية كمديري اكتتاب مشتركين.

 

وأشارت الشركة، إلى أن عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها سوف يتم تحديده بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية، وسوف يتم الإعلان عن كافة التطورات والمستجدات التي تطرأ في هذا الشأن في حينه.

 

وأعلنت الشركة، صباح اليوم، عن عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.

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