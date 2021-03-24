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الخطيب يحرص على تلبية دعوة فرج عامر لزيارة نادي سموحة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تلبية دعوة المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، لزيارة النادي السكندري.

وجاءت تلبية الدعوة من قبل  محمود الخطيب، في ضوء العلاقات المميزة التي تجمع الناديين، وتأكيدًا للعلاقات الوثيقة التي تجمع الأهلي بالأندية المصرية.

وزار محمود الخطيب نادي سموحة اليوم الأربعاء، وعقد جلسة ودية مع فرج عامر، تبادلا خلالها الحديث حول العديد من الأمور الخاصة بتطوير الرياضة المصرية.

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