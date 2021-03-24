مواعيد ذهاب مباريات دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي

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مواعيد ذهاب مباريات دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي
الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:34 م
غدير أحمد
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عن مواجهات ساخنة ومتكافئة في مباريات البطولة.
وأوقعت القرعة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره غرناطة الإسباني، فيما سيواجه نادي أرسنال الإنجليزي نظيره سلافيا براج التشيكي.
كما سيواجه نادي أياكس أمستردام الهولندي نظيره فريق روما الإيطالي، أما دينامو زغرب الكرواتي الذي نجح في إقصاء توتنهام فسيواجه فريق فياريال الإسباني.
ومن المقرر أن يلاقي الفائز من غرناطة ومانشستر يونايتد، الفائز من مواجهة أياكس وروما في الدور نصف النهائي، أما الدور نصف النهائي الآخر فسيكون بين الفائز من دينامو زغرب وفياريال والفائز من مواجهة آرسنال وسلافيا براج.
ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يوم الخميس الثامن من أبريل المقبل، على أن تكون مباريات الإياب يوم الخامس عشر من الشهر ذاته، أما مواجهات الدور نصف النهائي ستكون يوم التاسع والعشرين من أبريل، والإياب في السادس من مايو، على أن تكون المباراة النهائية يوم الأربعاء السادس والعشرين من مايو على ملعب إنيرجا جدانسك في بولندا.
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