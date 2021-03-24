مواعيد ذهاب مباريات دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، عن مواجهات ساخنة ومتكافئة في مباريات البطولة.

وأوقعت القرعة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره غرناطة الإسباني، فيما سيواجه نادي أرسنال الإنجليزي نظيره سلافيا براج التشيكي.





كما سيواجه نادي أياكس أمستردام الهولندي نظيره فريق روما الإيطالي، أما دينامو زغرب الكرواتي الذي نجح في إقصاء توتنهام فسيواجه فريق فياريال الإسباني.





ومن المقرر أن يلاقي الفائز من غرناطة ومانشستر يونايتد، الفائز من مواجهة أياكس وروما في الدور نصف النهائي، أما الدور نصف النهائي الآخر فسيكون بين الفائز من دينامو زغرب وفياريال والفائز من مواجهة آرسنال وسلافيا براج.





ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يوم الخميس الثامن من أبريل المقبل، على أن تكون مباريات الإياب يوم الخامس عشر من الشهر ذاته، أما مواجهات الدور نصف النهائي ستكون يوم التاسع والعشرين من أبريل، والإياب في السادس من مايو، على أن تكون المباراة النهائية يوم الأربعاء السادس والعشرين من مايو على ملعب إنيرجا جدانسك في بولندا.