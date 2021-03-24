نشرة أخبار الدقهلية اليوم الدقهلية تحتفل بعيد الأم بحضور ماما نجوى وتنسيق بين المحافظة والجامعة لدعم الريف المصري (صور)

شهدت محافظة الدقهلية، الأربعاء ٢٤ مارس 2021، عددًا من الأحداث المهمة في مختلف مدن المحافظة،

وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة وجاءت كالتالي:





الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات



كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه 38 من الأمهات المثاليات من بينهم نماذج من أمهات الشهداء ورائدات العمل الاجتماعي، جاء ذلك خلال الاحتفاليه التى نظمتها محافظه الدقهليه احتفالا بعيد الأم وتكريم الامهات المثاليات على مستوى الجمهوريه والمحافظه من خلال الادارة العامه للتنميه البشريه بالتنسيق والتعاون مع مديريه التضامن الاجتماعى ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظه ومؤسسات المجتمع المدنى والتي أقيمت بالقاعه الكبرى بديوان عام المحافظه وذلك بحضور الاعلامية الفنانة نجوى إبراهيم، وأعضاء البرلمان " نواب وشيوخ" بالمحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية ان الام المصريه تضرب اروع الامثله فى التفانى ورعاية اسرتها والحفاظ عليها وذلك بعطائها الدائم والمستمر بلا انتظار مقابل سوى ان ترى اسرتها سعيده ومتميزه، مشيرا إلى ان أمهات الشهداء فى مصر عامه وفى الدقهليه بصفه خاصه يمثلن نماذج تحتذى بها فى الصبر والرضا بقضاء الله وقدره ويفتخرن بشهدائهن الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن.



وقد تضمن برنامج الإحتفال البدء بالسلام الوطنى، وتلاوه آيات من القرآن الكريم، وفقرات شعريه وفنيه وموسيقيه للمؤسسات الاهليه والمدارس كما تضمن فقرات من الغناء الوطنى.



و سلم المحافظ الامهات المثاليات شهادات التقدير والجوائز المالية ومنهم 8 امهات تم اختيارهن رسميا من قبل اللجنة المشكلة باختيار الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة.



تنفيذ ازالات لتعدي علي نهر النيل في الموجة الـ ١٧



أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تنفيذ حملات ازالة مكثفة للتعديات علي جانبي نهر النيل في اطار الموجة 17 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.



واوضح المحافظ ان إجمالي ما تم ازالته منذ بدء الحملات السبت الماضي يبلغ 181 حالة تعدي بمساحة اجمالية قدرها 28943 متر مربع بنطاق احياء شرق وغرب المنصورة ومراكز المنصورة وأجا وشربين وطلخا وميت غمر، واضاف المحافظ ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية.



تقديم لقاح كورونا بمستشفي دكرنس



شهدت مستشفى دكرنس بمحافظة الدقهلية اليوم فعاليات تلقى جرعات لقاح فيروس كورونا - كوفيد 19 للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي والكبد والقلب وقساطر المخ والقلب بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.



وتلقى التطعيم مجموعة من الأطقم الطبية والمواطنين بعد تجهيزهم وخضوعهم لبعض الفحوصات الطبية قبيل التطعيم، للاطمئنان على صحتهم قبل تلقى التطعيم ولمتابعة حالتهم بعد التطعيم.





اجتماع مشترك بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية لمناقشة الخطط المقترحة لتطوير الريف المصري

عقد مساء اليوم كل من هيثم الشيخ – نائب محافظ الدقهلية، والدكتور محمود المليجي – نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة اجتماعا مع منسقي ومعدي المقترحات والخطط التنفيذية الخاصة بمشاركة الجامعة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك لمناقشة الآليات والخطط المقترحة بشأن المشاركة في تطوير (26) قرية من قرى مركز شربين والتي تم اختيارها للتطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود المليجي ب هيثم الشيخ والحضور من الجامعة والمحافظة ثم أكد على أن الجامعة كبيت خبرة ستساند بكل قوتها من أجل إنجاح المبادرة والمساهمة في تطوير الريف المصري، بالإضافة إلى إشراك طلاب وخريجي الجامعة من قاطني هذه القرى في رصد وتحديد المشكلات على أرض الواقع ورصد الاحتياجات الفعلية لسكان هذه القرى.



ثم تطرق الاجتماع إلى المحاور والنقاط الأساسية بالمقترحات والخطط التنفيذية المُقدمة من السادة المنسقين والتي تم اعدادها لتوضيح آليات تنفيذها داخل القرى حيث تم التطرق إلى كافة المجالات والمحاور التي ستشارك من خلالها الجامعة وهي (مجال القوافل الشاملة والمتكاملة، التدريب على المشروعات الصغيرة، محو الأمية، مكافحة الإدمان، ريادة الأعمال، مناهضة العنف ضد المرأة، التدريب على الحرف والمهارات المختلفة، مبادرة مودة وتوعية المقبلين على الزواج، مكافحة الإدمان، التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، تطوير العشوائيات، دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، تنمية مواهب الأطفال وتوفير الرعاية لهم، دراسة المشكلات الاجتماعية في القرى ودراسة سُبل حلها، وريادة الأعمال وتدريب الجهاز الإداري).