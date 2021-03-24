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الأوقاف: لن يكون هناك اعتكاف في رمضان هذا العام

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، "تشديدنا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على بقاء المساجد مفتوحة".

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن إمام المسجد مسؤول عن ضبط الإجراءات الاحترازية والوزارة تتدخل حال عدم استطاعته ذلك.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان لن تتغير عن الإجراءات الحالية، ولكن سيكون هناك مزيد من الضبط والحزم؛ بسبب كثرة المصلين في رمضان، وحتى لا يكون المواطنين هم السبب في إغلاق المساجد، متابعًا: "ليس هناك اعتكاف هذا العام، وسيكتفى بصلاة التراويح فقط".

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