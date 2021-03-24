والد الطفل الرضيع "محمد" يكشف تفاصيل اختطافه من مستشفى أبو ريش

كشف حمادة رجب تاج الدين، والد الطفل الرضيع محمد الذي تم اختطافه من مستشفى أبو ريش، تفاصيل اختطاف نجله من مستشفى أبو الريش قبل نجاح الأجهزة الأمنية في العثور على السيدة التي قامت باختطافه.



وقال "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "إن محمد تعب شوية والدكتور حولنا إلى مستشفى أبو ريش، لأنه كان يحتاج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي".



وأضاف "والدته ذهبت به وهناك استقبلتها هذه السيدة وكانت لابسة ملابس دكتورة وقالتلها روحي صوري شهادة الميلاد، وراحت ومكملتش خمس دقائق بس ورجعت ملقتوش وروحنا عملنا محضر والأجهزة الأمنية تمكنت من العثور عليه، وهو الحمد لله كويس".





