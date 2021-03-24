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"تأمين صحي القليوبية " تكرم الأمهات المثاليات بالفرع (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نظم التأمين الصحي فرع القليوبية حفلا لتكريم الأمهات المثاليات والعاملين المثاليين على مستوى وحدات الفرع وتوزيع شهادات تقديرعليهن، تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

كما تم تكريم اسم الراحل الدكتور جمال حجاج مدير عام الفرع والذى لقى ربه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أثناء أداء واجبه الوطنى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مرفت محمد سعيد مدير عام الفرع والدكتور رضا الديب نائب مدير الفرع للشئون الفنية والدكتور محمد فؤاد مسئول المستشفيات ومحمد عاشور المسئول الإعلامي.

وياسر راشد نائب مدير الفرع للشئون الإدارية والمالية وأبناء وأسر الأمهات.

وأعربت مدير عام الفرع عن تحيتها وشكرها وتقديرها لكل أم كافحت من أجل أبنائها ليصبحوا أجيالا يعتمد عليهم ينفعون أنفسهم ووطنهم وقدمت شهادات التقدير للأمهات والمكرمين تقديرا لدورهم وعرفانا لتضحيتهن لأبنائهن وعملهن.

وطالبت مدير عام الفرع الاطقم الطبية والعاملين على بذل المزيد من الجهد والعرق لرفع اسم فرع القليوبية للتأمين الصحى عاليا وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ورفع المعاناة عن المواطن البسيط.

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