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مستشار مفتي الجمهورية: المرأة لم تؤمر بالانفاق على الرجل حتى لو كانت غنية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن حياة المرأة تتجدد شهريا بعد انتهاء الحيض.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن المرأة لم تؤمر بالانفاق على الرجل حتى لو كانت غنية.

وأشار إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة تأتي في نطاق التكامل، وليس التضاد والتنافر.

وأوضح أن خصائص المرأة وتكوينها مختلف عن الرجل، وهو ما انعكس على الفروقات في التكاليف.

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