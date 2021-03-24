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صلاح عبدالله: جمهور الزمالك عظيم.. ولا يستحق ما يراه من الفرق

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الفنان صلاح عبد الله، إن الحديث عن لاعيبة الزمالك والفنان هاني شاكر والكينج محمد منير هذه هي حلاوة كرة القدم.

وأضاف عبد الله، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تعليقات الأهلاوية المعتدلين دمها خفيف ولذيذ.

وأكد أن جمهور الزمالك جمهور عظيم، ولا يستحق ما يراه من الفرق، معقبا: "من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا بشجع الزمالك من 60 سنة، وهارجع اتفرج على المباريات لما الزمالك يصحصح من تاني".

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