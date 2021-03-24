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الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في مستودع تجاري غرب المملكة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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استطاع الدفاع المدني السعودي اليوم، الأربعاء، السيطرة على حريق ضخم كان قد اندلع في مستودع تجاري لمخلفات ونفايات تحوي إطارات في منطقة الدمام شرق السعودية.

 

وأكد الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن وحداته باشرت مكافحة حريق في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.


وفي سياق متصل، ذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية أن الحريق وقع في منطقة غرب الدمام في موقع للورش الصناعية الكبيرة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت حماية الأرواح والمناطق المجاورة، فيما تصاعد دخان أسود كثيف.


ورجح تقرير بثته القناة أن يكون الحريق ناتجا عن عملية تدوير بطريقة غير سليمة حيث تم الحرق بشكل غير نظامي، مما خلف عبئا على الجهاز المدني في عملية الإخماد، وأوضحت "الإخبارية" أن موقع الحريق يبعد مسافة 3 كيلومترات عن الأحياء السكنية.

الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في مستودع تجاري غرب المملكة
الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في مستودع تجاري غرب المملكة

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