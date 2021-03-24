رسلان: إثيوبيا تعلم خطورة سد النهضة وأضراره على مصر والسودان (فيديو)

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام لشئون السودان وحوض النيل، إن إثيوبيا تعلم خطورة سد النهضة وأضراره على مصر والسودان، مشددا على أن هذه الممارسات التي تقوم بها إثيوبيا نوع من الشعوذة ولا معنى لها.



وأضاف "رسلان"، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأضرار على مصر والسودان من ملء السد ثابتة علمية حتى لو بالنظر ومشاهدتها على الهواء، موضحا أن الفريق الفني المصري قدم لإثيوبيا دراسات فينة أثبتت هذا الضرر.



كما أكد أن الإثيوبيين لديهم ردود حول ذلك، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنيهم وهذا الملء يدمر حياة 150 مليون شخص، ويتصورن أنه أمر عادي وطبيعي وإثيوبيا متعودة على ذلك من خلال الحروب التي تحدث بها.



وأشار مستشار مركز الأهرام لشئون السودان وحوض النيل، إلى أن الأضرار كثيرة على مصر والسودان ويزيد من الخطورة في المياه، خاصة وأن السودان تضررت أكثر في السودان تضررت في الملء الأول بـ5 مليارات متر مكعب.

