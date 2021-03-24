رسلان: إثيوبيا تعلم خطورة سد النهضة وأضراره على مصر والسودان (فيديو)

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رسلان: إثيوبيا تعلم خطورة سد النهضة وأضراره على مصر والسودان (فيديو)
الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:52 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام لشئون السودان وحوض النيل، إن إثيوبيا تعلم خطورة سد النهضة وأضراره على مصر والسودان، مشددا على أن هذه الممارسات التي تقوم بها إثيوبيا نوع من الشعوذة ولا معنى لها.
وأضاف "رسلان"، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأضرار على مصر والسودان من ملء السد ثابتة علمية حتى لو بالنظر ومشاهدتها على الهواء، موضحا أن الفريق الفني المصري قدم لإثيوبيا دراسات فينة أثبتت هذا الضرر.
كما أكد أن الإثيوبيين لديهم ردود حول ذلك، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنيهم وهذا الملء يدمر حياة 150 مليون شخص، ويتصورن أنه أمر عادي وطبيعي وإثيوبيا متعودة على ذلك من خلال الحروب التي تحدث بها.
وأشار مستشار مركز الأهرام لشئون السودان وحوض النيل، إلى أن الأضرار كثيرة على مصر والسودان ويزيد من الخطورة في المياه، خاصة وأن السودان تضررت أكثر في السودان تضررت في الملء الأول بـ5 مليارات متر مكعب.
وأضاف "رسلان"، في حديثه لقناة "الغد"، أن الأضرار على مصر والسودان من ملء السد ثابتة علمية حتى لو بالنظر ومشاهدتها على الهواء، موضحا أن الفريق الفني المصري قدم لإثيوبيا دراسات فينة أثبتت هذا الضرر.
كما أكد أن الإثيوبيين لديهم ردود حول ذلك، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنيهم وهذا الملء يدمر حياة 150 مليون شخص، ويتصورن أنه أمر عادي وطبيعي وإثيوبيا متعودة على ذلك من خلال الحروب التي تحدث بها.
وأشار مستشار مركز الأهرام لشئون السودان وحوض النيل، إلى أن الأضرار كثيرة على مصر والسودان ويزيد من الخطورة في المياه، خاصة وأن السودان تضررت أكثر في السودان تضررت في الملء الأول بـ5 مليارات متر مكعب.
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