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الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة: كرنفال وأعيرة نارية واستعراضات أثناء سير موكب المومياوات الملكية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة هو حدث لم تشهده مصر ولا العالم كله.

وأضاف "غنيم" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "لأول مرة سيكون هناك كرنفال في الشارع المصري، مصاحب لنقل الـ22 مومياء ملكية وسيصاحب هذا الكرنفال استعراضات في الشارع تناسب وتلائم الموكب".

وتابع "أنه سيتم إطلاق أعيرة نارية فور وصول المومياوات إلى مثواهم الأخير، مع اشتراك عدد من الفنانين والفنانات في الحدث وسيتم بثه على جميع القنوات المصرية والعربية، وهناك طلبات كثيرة من العديد من القنوات الأجنبية لنقل الحدث، وموكب الانتقال من التحرير مرورًا بالكورنيش إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط".

ومن ناحية أخرى أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى أن موكب المومياوات الملكية تم بجهود وأموال مصرية، مؤكدًا أن هذا المتحف مفخرة لمصر وتحفة معمارية.

وأضاف أن القاعة التي ستستقبل المومياوات ليست قاعة عادية، ولكنها عبارة عن دخول من مكان إلى آخر بطريقة معينة وليست قاعة مستطيلة أو مربعة أو بأشكالها التقليدية.

وتابع "كل القائمين على المتحف مصريين، وجميع التجهيزات المتعلقة بالمتحف تم بأموال الحكومة المصرية مع بعض المساهمات من اليونسكو مع بعض الأشياء المستوردة من فاترنات العرض، والدخول في كبسولة نيتروجين لضمان الحفاظ عليها وتفريغها في الهواء".

واستطرد "بمجرد وصول المومياوات ستتم الدخول إلى غرفة طوارئ من أجل التعقيم والتأكد من سلامتهم، وهذا ما سيؤخر موعد عرضهم عن افتتاح المتحف في 3 أبريل المقبل إلى 18 من الشهر نفسه، وسيكون في استقبالهم أعلى تمثيل من المسئولين المصريين والزوار في العالم".

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أنه تم تزويد المتحف ببعض الأجهزة والمعامل في متحفي اللوفر في باريس وأبو ظبي، والتي تعمل على معالجة الآثار فيه للتأكد من خلوه من البكتيريا أو الحشرات من قبل المشرفين المصريين الذين يتولون التعامل بحرفية شديدة مع هذه الأجهزة.

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