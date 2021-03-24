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ارتفاع في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:52 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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 ارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية، ومع مخاوف تعطل الإمدادات.


وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما صعدت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

وتلقت أسعار النفط الدعم جراء توقف حركة الملاحة في قناة السويس، مما أدى إلى تعطل إمدادات الخام.

وكانت أسعار الخام تراجعت بنحو 6 بالمائة في جلسة الأمس مع مخاوف تباطؤ الطلب جراء تمديد إجراءات الإغلاق في أوروبا وسط مخاوف موجة ثالثة من الوباء.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 5.9 بالمائة إلى 61.18 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 6 بالمائة إلى 64.41 دولار للبرميل.

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