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الإفتاء: لا يجوز للإنسان أن يقول من سيدخل الجنة أو النار

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه عند الموت تتوقف الأحكام، ولا يجوز للإنسان أن يقول إن المتوفي سيدخل النار أو الجنة.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه ما فيه أحد يملك مفاتيح الجنة والنار إلا الرسول (صلى الله عليه وسلم) مرتبطا بوحي من الله.

وأوضح أن المرأة وضعها في الإسلام كان أفضل من الجاهلية، مؤكدا أن القرآن الكريم لم يذكر أي امرأة بإهانة أو صفاتها.

وأشار إلى أن احترام المرأة أهم شيء في الإسلام، وأنها ليس سلعة تباع أو تشترى، وأنها مثلها مثل الرجل ومتساويان في الإسلام.

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