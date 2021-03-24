مستشار مفتي الجمهورية: القوامة تعني فن إدارة البيت.. وليس السيطرة أو التحكم

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المرأة تشترك مع الرجل في 34 حالة في الميراث، وهناك 30 حالة تجعل المرأة تأخذ مثل الرجل، أو أكثر منه.



وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الشريعة تحفظ ميراث المراه لكن التطبيق يكون خاطئا في بعض الحالات.



وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن القوامة بمعنى فن ادارة البيت، وليس بمعنى السيطرة أو التحكم.