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وزير القوى العاملة: المشروعات القومية أدت لنجاح مصر في تخفيض نسبة البطالة مرتين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن منحة العمالة غير المنتظمة المسجلة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لموجهة تداعيات وباء كورونا.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي استطاعت تخفيض مستوى البطالة مرتين في الفترة الأخيرة، الأولى ما قبل أزمة كوفيد 19 ووصلت النسبة لـ(7.4)، والثانية في الربع الأخير من العام 2020 لـ(7.2).

وأشار إلى أن نجاح مصر في ذلك يرجع في المقام الأول للمشروعات القومية التي تستوعب عدد كبير من عمال مصر.

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