Advertisements

رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه نصيحة إلى ميسي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
وجه رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس نصيحة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة الإسباني.

وسخر تيباس مما يتردد عن إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيرلنج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند لأحد الأندية الإسبانية.

وكان ميسي (33 عاما) حطم يوم الأحد الماضي الرقم القياسي لعدد المباريات التي يخوضها أي لاعب مع برشلونة على مدار تاريخ النادي ، والذي كان مسجلا باسم زميله السابق تشافي هيرنانديز.

وحطم ميسي هذاالرقم بعد ستة أيام من تحقيق رقم قياسي آخر بتسجيل 20 هدفا على الأقل في كل موسم على مدار 13 موسما متتاليا في الدوري الإسباني.

وحتى الآن ، شارم ميسي في عدد من الأهداف لبرشلونة في 2021 أكثر من أي لاعب آخر مع فريقه في أي من بطولات الدوري الخمسة الكبيرة في أوروبا.

ورغم هذا ، لم يحسم ميسي حتى الآن موقفه من البقاء أو الرحيل عن برشلونة رغم أن اللاعب أبدى في 2020 رغبته في الرحيل عن صفوف النادي قبل أن يعدل عن رغبته ويقضي موسمه الحالي مع الفريق وهو الأخير في عقده الحالي مع النادي الكتالوني.

ولكن مستقبل ميسي مع برشلونة يبدو غامضا في الوقت الحالي مع رغبة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع اللاعب.

وكان تيباس ألح في نصيحة ميسي بالبقاء في إسبانيا ولكنه استنكر أيضا وفند ما يتردد بأن الدوري الإسباني سيعاني بشكل كبير بدون ميسي.

واستشهد تيباس على هذا بأن الدوري الإسباني لم يعاني من رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سلن جيرمان والبرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وجدد تيباس نصيحته إلى ميسي اليوم الأربعاء مشيرا إلى أن ميسي سيضر بـ"علامته التجارية" إذا رحل عن برشلونة.

وقال تيباس للصحفيين اليوم : "إذا كنت مستشارا لميسي كنت سأقول له : استمر في برشلونة".

وأوضح : "أريد أن يستمر ميسي (في برشلونة) . إنه أفضل لاعب في التاريخ.إذا كنت تفكر في السنوات الأخيرة في مسيرته الكرة ، يجب أن يستمر مرتبطا بعلامة برشلونة التجارية".

وأضاف : "بدأ ميسي مسيرته في برشلونة ، وأعتقد أنه يتعين عليه الاستمرار مع برشلونة. إذا كنت مستشاره كنت سأبلغه بأنه من الضروري أن يفعل كل شيء للبقاء في برشلونة".

أخبار تهمك

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"النقاز ضمن الترشيحات وتصريح طاهر".. أبرز 5 أحداث داخل الأهلي اليوم 24 مارس 2021

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

منذ حوالي 4 ساعات

"علاقة غير شرعية".. اعترافات مثيرة للمتهمين في واقعة قتل شاب بالوراق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه نصيحة إلى ميسي

منذ 34 دقيقة

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تيباس: من يقول أن ميسي ليس الأفضل لا يعرف شيئًا

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرض القرن لضم نيمار وميسي يقترب من ضرب رونالدو في كبري الصفقات وصفقة مدوية على الأبواب

رئيس رابطة الليجا يصدم برشلونة والسر "نيمار"

أخبار برشلونة اليوم: قنبلة في البرسا بسبب بند رحيل ميسي وصفقة نجم ليفربول تلوح بالأفق وتحديد بدلاء فالفيردي في برشلونة

رئيس رابطة الليجا يفجر واحدة من المفاجآت الكبرى بشأن نيمار وبرشلونة

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلق تصريحات نارية ويكشف عن المدرب الجديد وصفقة القرن ومحمدصلاح يحسم مصيره من الانتقال للبرسا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

صفقة نارية.. موسيماني يصر على ضم الساحر للأهلي

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صلاح يقود الهجوم.. البدري يستقر على تشكيل ناري لمنتخب مصر أمام كينيا

08:00 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها