رئيس رابطة الدوري الإسباني يوجه نصيحة إلى ميسي

وجه رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس نصيحة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة الإسباني.





وسخر تيباس مما يتردد عن إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيرلنج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند لأحد الأندية الإسبانية.





وكان ميسي (33 عاما) حطم يوم الأحد الماضي الرقم القياسي لعدد المباريات التي يخوضها أي لاعب مع برشلونة على مدار تاريخ النادي ، والذي كان مسجلا باسم زميله السابق تشافي هيرنانديز.





وحطم ميسي هذاالرقم بعد ستة أيام من تحقيق رقم قياسي آخر بتسجيل 20 هدفا على الأقل في كل موسم على مدار 13 موسما متتاليا في الدوري الإسباني.





وحتى الآن ، شارم ميسي في عدد من الأهداف لبرشلونة في 2021 أكثر من أي لاعب آخر مع فريقه في أي من بطولات الدوري الخمسة الكبيرة في أوروبا.





ورغم هذا ، لم يحسم ميسي حتى الآن موقفه من البقاء أو الرحيل عن برشلونة رغم أن اللاعب أبدى في 2020 رغبته في الرحيل عن صفوف النادي قبل أن يعدل عن رغبته ويقضي موسمه الحالي مع الفريق وهو الأخير في عقده الحالي مع النادي الكتالوني.





ولكن مستقبل ميسي مع برشلونة يبدو غامضا في الوقت الحالي مع رغبة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع اللاعب.





وكان تيباس ألح في نصيحة ميسي بالبقاء في إسبانيا ولكنه استنكر أيضا وفند ما يتردد بأن الدوري الإسباني سيعاني بشكل كبير بدون ميسي.





واستشهد تيباس على هذا بأن الدوري الإسباني لم يعاني من رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سلن جيرمان والبرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.





وجدد تيباس نصيحته إلى ميسي اليوم الأربعاء مشيرا إلى أن ميسي سيضر بـ"علامته التجارية" إذا رحل عن برشلونة.





وقال تيباس للصحفيين اليوم : "إذا كنت مستشارا لميسي كنت سأقول له : استمر في برشلونة".





وأوضح : "أريد أن يستمر ميسي (في برشلونة) . إنه أفضل لاعب في التاريخ.إذا كنت تفكر في السنوات الأخيرة في مسيرته الكرة ، يجب أن يستمر مرتبطا بعلامة برشلونة التجارية".





وأضاف : "بدأ ميسي مسيرته في برشلونة ، وأعتقد أنه يتعين عليه الاستمرار مع برشلونة. إذا كنت مستشاره كنت سأبلغه بأنه من الضروري أن يفعل كل شيء للبقاء في برشلونة".



