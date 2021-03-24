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أحمد أيمن منصور يدخل حسابات البدري أمام كينيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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دخل أحمد أيمن منصور الظهير الأيسر لفريق بيراميدز فى حسابات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للتواجد بشكل أساسي فى تشكيل الفراعنة أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية غدً الخميس.

وتقام مباراة مصر وكينيا فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وعلم الفجر الرياضي أن أحمد أيمن منصور شارك فى التقسيمة الأخيرة للمنتخب فى كينيا والتي أقيمت اليوم على ملعب المباراة فى مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب أيمن أشرف والذي يعانى من الإصابة.

وشهد مران المنتخب مشاركة أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، الذي انضم للبعثة في نيروبي، فيما خاض أيمن أشرف تدريبات علاجية.

وحرص خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على حضور المران الذي أقيم على ملعب  مركز موي الرياضي، الذي سيستضيف المباراة، وكان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.

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