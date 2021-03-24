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خاص.. احمد سعيد عبدالغني يكشف عن تفاصيل شخصيته في "الحرير المخملي"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الفنان أحمد سعيد عبدالغني، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الحرير المخملي" لـ الفنان الكبير مصطفى فهمي، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

وكشف أحمد سعيد الغني، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه يجسد شخصية تدعى "محمود" تميل إلى بعض الشر بالاضافة إلى أنه شاعر ضمن أحداث المسلسل الذي ينتمى لـ نوعية الـ 60 حلقة.

وأضاف "سعيد" بدأ تصوير مسلسل "الحرير المخملي" منذ شهر مشيرا بان دوره محوري جدا ويواجه جميع أبطال المسلسل الذي يناقش تفاصيل حياتنا اليومية.

المسلسل من بطولة مصطفي فهمي، داليا مصطفي، أحمد وفيق، هاله فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، سامي مغاوري، مها أبوعوف، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، اسلام جمال، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.

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