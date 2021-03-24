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جمال عوض: الحكومة تسدد 53 تريليون جنيه للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحكومة تسدد 53 تريليون جنيه للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على مدار 50 عامًا المقبلين بدأت الحكومة التسديد منذ 2019.

وأوضح عوض خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه يتم زيادة المعاشات لتغطية التضخم في المجتمع، مضيفا أن الدولة حولت للتأمينات والمعاشات نحو 160 مليار جنيه في أول قسط، بينما كان ثان قسط 170 مليار جنيه، فيما سيتم تحويل 180 مليار جنيه تشمل تكلفة زيادات العام المقبل.

وأشار إلى أن من كان يصرف معاشًا بأقل من 300 جنيه خلال 2013، زاد حتى 2020، 1138 جنيهًا، مستفيدًا بالزيادات التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014 حتى 2020، مضيفا أنه في يوليو المقبل ستصبح الزيادة 1286 جنيهًا بزيادة 379% منذ 2013.

ولفت إلى أن من كان يصرف معاشًا بقيمة 1000 جنيه في 1 يوليو 2013، أصبح معاشه 2538 بزيادة 254%.

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