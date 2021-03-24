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مصرع طفل إثر سقوط مصعد كهربائي بالطالبية.. المعاينة: "رأسه تهشمت"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقى طفل مصرعه، إثر سقوط مصعد كهربائي، بأحد العقارات بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط مصعد كهربائي بأحد العقارات بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال استقلال طفل المصعد الكهربائي، سقط أرضًا وهو داخله، ما تسبب في تهشم رأس الطفل ومصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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